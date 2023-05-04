Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekilme şartını açıkladı Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekilme şartını anlattı. İnce, “Davutoğlu ve Babacan ittifaktan çıksın ben cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter” dedi.

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Türkiye, geri sayıma geçti...

Vatandaşlar, 4 Cumhurbaşkanı adayından birini seçecek ve geleceğine yön verecek.

Sadece 10 gün sonra sandık başına gidenler, ülkenin kaderini belirlemiş olacak.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme şartını açıkladı

21 yıllık iktidarı döneminde girdiği hiçbir seçimi kaybetmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaylardan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dikkat çeken söylemlerde bulundu.

Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme şartını açıkladı.

Davutoğlu ve Babacan'ı istemiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kenara çekilmesini isteyen İnce, şunları söyledi:

Davutoğlu ve Babacan'ı kenara çeksin, kayıtsız destek olalım. Davutoğlu ve Babacan ittifaktan çıksın; ben cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum. Onları (Davutoğlu ve Babacan) yargılayacağız, Yüce Divan'a gidecekler. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter. Ben makam mevki bir şey istemiyorum, ilke istiyorum.

"Bir kere gereksiz bir çıkışı vardı"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın kendisine yönelik "Bu ülkenin gençleri güneşe hasret. Tarihe, güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin. Kılıçdaroğlu'na destek isteyin." çağrısına da yanıt veren İnce, şunları söyledi: