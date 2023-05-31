Beştepe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Türkiye 14 ve 24 Mayıs'ta sandık başına gitti, seçimini yaptı.
Milyonlarca vatandaşın oyuyla milletvekilleri belli oldu, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Kayıt yaptıran vekiller yemin için gün sayarken gözler yeni kabine için Erdoğan'a çevrildi.
Ankara'da kritik saatler
Bu çerçevede Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklamadan önce son toplantısını bugün gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez kabineyi topladı
Mevcut bakanlarla yapılan toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Toplantı devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi saat 17.30'da Beştepe'de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede yeni kurulacak kabine ve isimler konusunda Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile istişarelerde bulunması bekleniyor.