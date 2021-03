İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarı

İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında, günde 10 bine yakın koronavirüs test sonucu çıkıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün İstanbul'da koronavirüs test hizmeti veren 14 laboratuvarı var.

Ayrıca ill sağlık müdürlüğünün yetkilendirdiği 63 özel laboratuvar bulunuyor.

Bu laboratuvarların günlük toplam test sayısı yaklaşık 100 bine kadar çıkıyor.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvar ise cihaz kapasitesi ve çalışan açısından en büyüğü.

Hastanenin laboratuvarında uzmanlar ve personelden oluşan 40 kişilik ekip çalışıyor.

Laboratuvarda gelen numuneleri önce numaralandırıyor, pencere bölümlü odalarından kayıt ediliyor, sonrasında izolasyon yapılan numuneler, PCR cihazları ile sonuçlandırılıyor.

Numunelerin sonuçları bilgisayar ekranında da tek tek inceleniyor. Uzman ekip tarafından yapılan çalışmaların ardından sonuçlar, 4 ila 8 saat arasında hastalara Sağlık Bakanlığı'na ait olan e-nabız üzerinden dijital ortamda ulaştırılıyor.

MUTASYON TESTLERİ

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs test laboratuvarında mutasyon araştırmaları ve testleri de yapılıyor. Pozitif çıkan numunelerde, Güney Afrika, İngiltere, Brezilya gibi tanımlanmış mutasyonlara bakılıyor.

Ayrıca mutasyondan şüphe edilip ancak taramayla görülemeyen şüpheli örnekleri de Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ndeki laboratuvara gönderiliyor.

"40 KİŞİLİK BİR EKİP ÇALIŞIYOR"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Direktörü Uz. Dr. Cemal Kazezoğlu, laboratuvarlar hakkında bilgi vererek, "Bizim İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak 14 tane laboratuvarımız var İstanbul'da bu hizmeti veren. Bunlardan en büyük kapasiteli olan şu anda konuştuğumuz Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi kovid test merkezi. Buraya gelen örnekler, burada yaklaşık 40 kişilik bir ekip çalışıyor. Gelen örnekler öncelikle kabuller, değerlendirmeleri yapılıyor. Daha sonra izolasyon aşamasına, sonrasında da PCR çalışmasına alınıyorlar. Çıkan sonuçlar yapay zeka yardımıyla uzman arkadaşlarımız tarafından değerlendirilip onaylanıyor." dedi.

"HEPSİNİN TOPLAM KAPASİTESİ 90-100 BİN"

Dr. Kazezoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvar konusunda da bilgi vererek, "En büyük dememin sebebi; cihaz kapasitesi, uzman sayısı, çalışan sayısı açısından. Bu laboratuvarda bizim günde 10 bin test çalıştığımız günler oldu." dedi.

Kazezoğlu, İstanbul'daki diğer laboratuvarlar konusunda ise, "Şu an itibarıyla öyle sayılarımız yok daha az sayıda test çalışılıyor gelen örnek sayısı az olduğu için ama günde 10 bin test verdiğimiz zamanlar olmuştu. İstanbul'da da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yönetilen 14 laboratuvar günlük toplam 60-65 bin ortalama test kapasitesine sahip. Bu kadar şu an çalışılmıyor, o kadar örnek gelmiyor ama oraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca 63 tane özel laboratuvar var yetkilendirdiğimiz, yetki vermiş olduğumuz. Hepsinin toplam kapasitesi 90-100 bin arasına kadar çıkabiliyor. Biz kasım ayında pandeminin yoğun yaşandığı günlerde, Kasım ortasında bu rakamları gördük. Şu an itibarıyla sayılarımız bu düzeyde değil, düştü." ifadelerini kullandı.

"PCR POZİTİF ÖRNEKLERDE İLAVETEN MUTASYON ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Dr. Cemal Kazezoğlu, laboratuvarlarda yapılan mutasyon çalışmaları konusunda da bilgi vererek, "Aşağı yukarı 1 aydır Bakanlığımız sağlanan kitlerle mutasyon tarama çalışmaları yapıyoruz. Bu laboratuvar o konuda da öncü olarak ilk mutasyon çalışmalarına başlayan laboratuvardır. Daha sonra şu anda diğer kamu laboratuvarlarımızda, 10 laboratuvarımızda mutasyonlu tarama kiti dediğimiz kitlerle çalışma yapılıyor. PCR pozitif örneklerde ilaveten mutasyon çalışması yapıyoruz. Güney Afrika, İngiltere, Brezilya gibi tanımlanmış mutasyonlara bakıyoruz. Ayrıca mutasyondan şüphe ettiğimiz ancak taramayla göremediğimiz şüpheli örnekleri de Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ndeki laboratuvarına gönderiyoruz. Acaba farklı bir mutasyon var mı diye onlar daha ileri, bir üst teknolojiyle orada değerlendirmesini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"TURUNCU SARIYA, SARI MAVİYE DÖNEBİLİR"

Dr. Kazezoğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız sağ olsun, Allah hepsinden razı olsun, 11 Mart'tan beri giderek artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorlar. Çok fazla dinlenmeye fırsatları da olmuyor. Burada ne zaman ki bu salgın artık iyice küçülme noktasına gider bizler de o zaman dinlenmiş olacağız. Ama şu an hala daha çalışmaya hep beraber ekip olarak devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni normalleşme dönemine girdik. İlimiz şu anda turuncu kapasitede. Biz daha çok test yaptığımız için daha çok vaka yakalıyoruz o nedenle turuncudayız şu anda. Bu hem ekonomik hem de sosyolojik temeli olan bir durum. İnsanlar yoruldular artık kapanmaktan, sosyalleşme ihtiyacı içindeler. Biz bunu anlıyoruz ama bu dönemin hep beraber toplum olarak birlikte sahip çıkmamız gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Eğer bu yeni normal döneminde bu kısıtlı sosyalleşmeye hep birlikte ilan edilmiş kurallara uyarak sahip çıkarsak, buna özen gösterirsek turuncu sarıya, sarı maviye dönebilir. Bu tamamen bizim elimizde ama sadece sağlık çalışanlarının elinde olan bir durum değil. Toplum olarak hep beraber burada dayanışma içinde, kurallara uyarak sahip çıkarak davranmamız lazım."