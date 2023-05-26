Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li seçmene: Bana oy vermek istemiyorsan sandığa gitme Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için belirlediği milliyetçilik söylemine devam ediyor.. Canlı yayında MHP'li seçmene seslenen Kılıçdaroğlu "Bana oy vermek istemiyorsan sandığa gitme" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhur İttifakı'na oy verecek milliyetçi seçmenlere de "Oy verirsen kusura bakma ama sen milliyetçi falan değilsin" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Cumhur İttifakı parlamentoda üstünlük kazanırken, adaylardan birinin 50+1 oy oranına sahip olamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak.

Bu kapsamda partiler ve adaylar çalışmalarına son düzlükte devam ediyor..

İki lider de kampanyasını yürütürken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turdaki söylemlerini değiştirerek göçmen meselesi ve milliyetçilik vurgusu yapmaya başladı.

Seçime 2 gün kala katıldığı canlı yayında milliyetçi seçmene söylediği sözler ise dikkat çekti..

Fox TV'de Liderler Özel'de soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, MHP'li seçmene seslenerek "Bana oy vermeyeceksen sandığa gitme" dedi.

"Bana oy vermeyeceksen sandığa gitme"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

MHP yani ülkücü yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman. Bu suça ortak olma.

"Oy verirsen sen milliyetçi falan değilsin"