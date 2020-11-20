Koronavirüs gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Çin menşeli koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanabileceğini açıkladı. İşte koronavirüs aşısına gönüllü olmak için yapılması gerekenler...

Türkiye'de dün ilk olarak Hacettepe Üniversitesi sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısı ikinci etapta da gönüllülere yapılacak.

Koronavirüs aşısını gönüllü olarak yaptırmak isteyen vatandaşlar, nereye başvurulur, gereken şartlar nelerdir gibi soruları araştırmaya başladı.

Yapılan açıklamada, kriterleri sağlayanların gönüllü olmak için aşı merkezlerine başvurması gerektiğini söylendi.

KORONAVİRÜS AŞI GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

Prof. Dr. Murat Akova, gönüllü olmak isteyenler için şunları söyledi:

Gönüllü olmak isteyenler aşı merkezlerine başvuracaklar. Biz Hacettepe olarak ilk bunu kendi personelimize duyurduk. Doğal olarak ilk aşıladıklarımız kendi personelimiz. Üniversitenin sitesinden de bilgilendirme metni yayınlayacağız. Hacettepe Aşı Merkezi ve diğer merkezlere başvuru yapılacak. Vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle bir duyuru olacak.

GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşının uygulanmasına başlanacağı, 18-59 yaş arası, daha önce koronavirüs geçirmemiş vatandaşların 'https://covid19asi.calismasi.info' adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, "Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak" denildi.

AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Üniversite tarafından yapılan açıklamada aşı yaptırmak isteyenlerde belirli şartlar arandığı belirtildi.

Gönülü olarak aşıyı yaptırmak isteyenlerde bulunması gereken şartlar sıralandı:

"Aşı için başvuracak gönüllülerin 18-60 yaş arasında olması lazım. 60 yaşından gün almamaları gerekiyor. Daha öncede Kovid geçirmemeniz gerekiyor. Biz bunları aşı yapmadan test ediyoruz. Burundan örnek alıyoruz. Bunları periyodik olarak tekrarlıyoruz. Bunların olmaması lazım. Hamilelik ve hamilelik planının olmaması lazım. Daha önceden bir aşı alerjisinin olmaması lazım. Belli dışlama kriterlerimiz var. Bu kriterlere uyan 18-60 yaş arasındaki gönüllüleri alıyoruz."