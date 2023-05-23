Millet İttifakı'nda Ümit Özdağ rahatsızlığı: İstenmiyor İkinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi beklenen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın talepleri, 6'lı masa etrafındaki liderler tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı.

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Türkiye yeniden sandık başına gidiyor...

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için adaylar çalışmalarına yeniden başlarken siyasi dengelerde de hareketli dakikalar yaşanıyor.

İlk turda ATA İttifakı'ndan aday olan Sinan Oğan'ın, ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası, gözler Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a çevrildi.

Sinan Oğan'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Özdağ, CHP Lideri'ni destekleme karşılığında tüm şartlarını açıkladı.



Ancak Özdağ'ın ittifaka dahil olma girişimleri ise 6'lı masa etrafında toplanan diğer liderleri rahatsız etti.

Ankara kulislerinde konuşulan, liderlerden gelen Özdağ tepkileri ise şöyle;

Davutoğlu, Suriye meselesinden rahatsız

Suriye'deki iç savaş öncesi dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler konusunda suçlanan ilk kişi...

Kurduğu partideki ideolojisini Suriyeli mülteciler üzerinden sürdüren Özdağ'ın konu hakkındaki ısrarı, Davutoğlu'nu rahatsız ediyor

Ali Babacan'la Atatürkçülük...

Bir diğer Özdağ'ı istemeyen lider ise DEVA Lideri Ali Babacan...

Atatürkçü kimliği ile de bilinen Özdağ'ın ittifak içinde Babacan'la bu konuda ters düşme ihtimali, DEVA Lideri'ni endişelendiriyor.

Uysal'la imza krizi...

Son olarak ittifakın en küçük ortağı olan Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal da, Özdağ'ı istemeyenler arasında.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek için sunduğu şartlarda, her liderin imza yetkisi olacak talebi, Uysal'ın tepkisine yol açtı.

3 liderle de kavgalı

Ümit Özdağ'ın bu 3 lider arasında ise geçtiğimiz aylarda yaşadığı kavga da kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Masanın yayınladığı bir ortak mutabakat metnini hedef alan Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı;