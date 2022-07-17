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    PKK/YPG'li teröristler, Ayn el Arap'a rejim bayrakları astı

    PKK/YPG’li teröristler, Türkiye’nin gerçekleştireceği olası operasyona karşı, kontrollerinde olan Ayn el Arap’ın yüksek noktalarına rejim bayrağı asarak kendilerini kamufle etme yoluna gitti.
    • 17.07.2022 - 12:48
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    PKK/YPG'li teröristler, Ayn el Arap'a rejim bayrakları astı

    Türkiye’nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor…

    Terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyalinin verilmesinin ardından, PKK/YPG’li teröristler panik halinde.

    DHA’nın haberine göre; son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde, teröristler rejim bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.

    Rejim bayrağı altına sığındılar

    Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında teröristlerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün rejim bayrağı asıldı.

    Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılması dikkat çeken tepede, teröristlerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi.

    PKK/YPG'li teröristler, Ayn el Arap'a rejim bayrakları astı VİDEO

    Tüneller ve sığınak inşa edildi

    Teröristlerin silindir şeklinde yapılmış olan gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edilmiş olduğu görüldü.

    Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ise teröristlerin bayrak oyunu yaptığı Ayn El Arap sınır hattında önlemlerini sürdürüyor.

    PKK/YPG li teröristler, Ayn el Arap a rejim bayrakları astı #1

    PKK/YPG li teröristler, Ayn el Arap a rejim bayrakları astı #2

    PKK/YPG li teröristler, Ayn el Arap a rejim bayrakları astı #3

    PKK/YPG li teröristler, Ayn el Arap a rejim bayrakları astı #4


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