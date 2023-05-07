SGK açıkladı: Nisanda emekli olanların maaşı 9 Mayıs'ta ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumu, gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

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Milyonlarca vatandaşa derin bir nefes aldıran düzenlemelerden biri de 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT).

Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yıllardır emekli olmayı bekleyen vatandaşlar başvuruda bulundu.

Mart ayında başlayan başvurular sonucunda emekli olan EYT’liler 14 Nisan itibarıyla ilk maaşlarını almaya başladı.

EYT'lileri bu kez bayram ikramiyesi merakı sardı

Öte yandan her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiyeler de EYT’liler tarafından merak konusu olmuştu.

Başvuruları tamamlanan ve EYT düzenlemesinden emekli olan vatandaşlar, ikramiye alıp almayacaklarını araştırmaya başladı.

SGK'dan beklenen açıklama geldi

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, nisan ayı içerisinde maaş bağlanma işlemi tamamlanan EYT’lilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihe yer verildi.

"9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir"

İşte yazılı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde: