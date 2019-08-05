taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5664
Euro
6.2036
Altın
1457.96
Borsa
99354.59
Gram Altın
261.052

Hong Kong haftaya grevle başladı

Mesai saati başlamadan trafikteki araçların çıkışını engelleyen protestocular, kenti zorunlu greve götürdü.

REUTERS | 05.08.2019 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarla halk, geri adım atmamakta kararlı.

Protestocuların yollarda, istasyonlarda ve havalimanında barikat kurup araçları engellemesiyle, Çin'in yönetimindeki özerk bölgede ulaşım durma noktasına geldi.

TOPLU TAŞIMA DURDU, 200 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Hafta sonu boyunca sokaklarda eylemlerine devam eden aktivistler, bu sabah mesai saati başlamadan yollarda ve tren istasyonlarında araçların çıkışını engelledi, toplu ulaşım hatları durdu. Protestocuların direnişiyle kent zorunlu greve gitti. Havalimanı servisleri askıya alınırken en az 200 uçak seferi iptal edildi, yolcular mahsur kaldı.

Hong Kong haftaya grevle başladı

15 BİN İŞÇİ İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILACAK

Adanın merkezine çıkan ana arterlerde trafik felç oldu, uzun araç kuyrukları oluştu. Genel grev çağrısı yapanların aktardıklarına göre bugün onlarca sektörden 15 bine yakın kişinin iş bırakma eylemine katılması bekleniyor.Hong Kong haftaya grevle başladı

"EYLEMLER YASA DIŞI, KENTİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLA SOKUYOR"

Protestocuların istifasını istediği Hong Konglu lider Carrie Lam'dan iki hafta aradan sonra açıklama geldi. Eylemlerin aşırı derecede tehlikeli boyutlara sürüklendiğini söyleyen lider, mevcut durumun Asya'nın finans merkezini dönüşü olmayan bir yola soktuğunu ve kentin ekonomisinin yara aldığını ifade etti. İstifa çağrılarına kulak tıkayan Carrie, eylemleri yasa dışı olarak tanımladı.

Hong Kong haftaya grevle başladı

Hong Kong haftaya grevle başladı

Hong Kong haftaya grevle başladı

Hong Kong haftaya grevle başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

297
Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

83
İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

93
Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

204
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

49
Türkiye'ye gelen yabancı göçmenler için uyum rehberi

Türkiye'ye gelen yabancı göçmenler için uyum rehberi

203
Sokak röportajında sigara zammı tartışması

Sokak röportajında sigara zammı tartışması

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir