Hong Kong haftaya grevle başladı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarla halk, geri adım atmamakta kararlı.

Protestocuların yollarda, istasyonlarda ve havalimanında barikat kurup araçları engellemesiyle, Çin'in yönetimindeki özerk bölgede ulaşım durma noktasına geldi.

TOPLU TAŞIMA DURDU, 200 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Hafta sonu boyunca sokaklarda eylemlerine devam eden aktivistler, bu sabah mesai saati başlamadan yollarda ve tren istasyonlarında araçların çıkışını engelledi, toplu ulaşım hatları durdu. Protestocuların direnişiyle kent zorunlu greve gitti. Havalimanı servisleri askıya alınırken en az 200 uçak seferi iptal edildi, yolcular mahsur kaldı.

15 BİN İŞÇİ İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILACAK

Adanın merkezine çıkan ana arterlerde trafik felç oldu, uzun araç kuyrukları oluştu. Genel grev çağrısı yapanların aktardıklarına göre bugün onlarca sektörden 15 bine yakın kişinin iş bırakma eylemine katılması bekleniyor.

"EYLEMLER YASA DIŞI, KENTİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLA SOKUYOR"

Protestocuların istifasını istediği Hong Konglu lider Carrie Lam'dan iki hafta aradan sonra açıklama geldi. Eylemlerin aşırı derecede tehlikeli boyutlara sürüklendiğini söyleyen lider, mevcut durumun Asya'nın finans merkezini dönüşü olmayan bir yola soktuğunu ve kentin ekonomisinin yara aldığını ifade etti. İstifa çağrılarına kulak tıkayan Carrie, eylemleri yasa dışı olarak tanımladı.