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Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Binlerce gösterici, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının iptali için düzenlenecek protesto yürüyüşü için kent merkezinde toplandı

AA | 07.07.2019 - 15:37..
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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için başlatılan gösteriler bugün de devam ediyor.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, binlerce protestocu Baş Yönetici Carrie Lam liderliğindeki hükümetin Meclise sunduğu ancak protestolar nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığı tasarının tamamen iptal edilmesi talebiyle düzenlenecek protesto yürüyüşü için kent merkezinde buluştu.

Çin'in Hong Kong'un özek yasalarına ve hukuk sistemine müdahalesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları tasarının geri çekilmesini yeterli bulmayan ve tamamen iptalini isteyen protestocular, liman bölgesindeki Salibury Garden Parkı'ndan Batı Kawloon bölgesine yürümeyi planlıyor.

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Organizatörler barışçıl bir protesto olacağını vurguladıkları yürüyüşe 2 binden fazla kişinin katılacağını öngörüyor.

Öte yandan, Hong Kong polisi yürüyüşün bitiş noktası olan Batı Kawloon bölgesindeki Çin Anakarası ile hızlı tren bağlantısını sağlayan istasyonda güvenlik önlemlerini arttırdı.

İstasyonda bilet satışları durdurulurken, giriş ve çıkışlar birer kapıyla sınırlandırıldı. Kapalı bölümlerin önüne içi su dolu plastik güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

HONG KONG'DA SUÇLULARIN İADESİ YASASI PROTESTOLARI

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclis'e sunulmuştu.

Tasarı Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, HongKonglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı

Hong Kong'da göstericiler iade yasası yeniden toplandı

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