Honor 20 Pro'nun özellikleri belli oldu

25 Nisan'da tanıtılması beklenen Honor'un amiral gemisi serisi Honor 20'ye ait bilgiler gelmeye devam ediyor. Serinin en güçlü üyesi olması beklenen Honor 20 Pro'nun neredeyse bütün özellikleri de belli oldu. Üstün özelliklere sahip telefonun özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

HONOR 20 PRO ÖZELLİKLERİ

40 megapiksel çözünürlüğünde, Sony'nin IMX600 sensörünü içeren bir ana kameraya sahip olacak Honor 20 Pro, Huawei P30 Pro ve Mate 20 Pro'da kullanılan kamera lenslerinin aynısına sahip olacak. Telefonun ikinci ve üçüncü arka kamerasının ise sırasıyla 20 MP ve 8 MP olması bekleniyor.

6.1 inç büyüklüğünde FULL HD+ OLED ekrana sahip telefonda, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunacak. 8 çekirdekli Kirin 980 işlemcisinden güç alacak Honor 20 Pro, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 veya 256 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

22,5 W hızlı şarj desteği sunan 3.650 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Honor 20 Pro, 25 Nisan'da Çin'de tanıtılacak ve mayıs ayında dünya genelinde satışa sunulacak. Telefonun satış fiyatı ise 450 - 570 dolar arasında değişecek.

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