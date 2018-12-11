taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3296
Euro
6.0605
Altın
1246.01
Borsa
92227.32
Gram Altın
213.488

Huawei CFO'sunun kefalet duruşması bugün devam edecek

Mıng'ın Kanada'nın Vancouver kentinde görülen kefalet duruşmasının ikinci oturumu da karar alınamadan bitti

AA | 11.12.2018 - 06:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun Vancouver'da görülen kefalet duruşması bir kez daha hükümsüz sona erdi.

Mıng’ın tutuksuz yargılanması konusunda karara varamayan Kanadalı Hakim William Ehrcke, duruşmanın üçüncü oturumunun bugün TSİ 21.00’de başlayacağını bildirdi.

Huawei CFO'sunun kefalet duruşması bugün devam edecek

7/24 SAAT GÖZETİM TEKLİFİ

Uluslararası kamuoyu ve piyasaların yakından izlediği kefalet duruşmasında, Mıng'ın avukatları müvekkillerinin mahkeme süresince Vancouver kentindeki evinde ikamet etmesi, belirli bir bölgenin dışına çıkmaması ve iki güvenlik firması tarafından üst düzey teknoloji araçlarıyla 7/24 gözetim altında tutulması teklifinde bulundu.

Avukatlar, Lions Gate Risk Management Group ve Recovery Science adlı güvenlik şirketlerine hizmetleri karşılığında Mıng'ın ödeme yapacağını ifade etti.

Ayrıca, Mıng'ın kocası Liu Şiaozong’un iki gayrimenkulünü ve 1 milyon Kanada dolarını teminat gösterip eşine kefil olduğunu bildiren avukatlar, Liu’nun mahkeme süresince karısının yanında olacağını da taahhüt etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

95
Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

14
Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

3
Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

2
Afrin’e giden askeri araçlar Hatay'dan geçiş yaptı

Afrin’e giden askeri araçlar Hatay'dan geçiş yaptı

6
Köpeğin imdadına mahalleli yetişti

Köpeğin imdadına mahalleli yetişti

0
Ambulanstan atlayıp firar etti

Ambulanstan atlayıp firar etti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir