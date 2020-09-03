Satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine dairenin camından aşağıya atan hurdacının o anları, kameraya yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ne gelen hurdacı, sokak üzerindeki bir binanın 5'nci katındaki daireden eski koltuk satın aldı.

MERDİVEN YERİNE CAMI KULLANDI

Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5'nci kattan aşağıya attı.

Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun atılma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de 5'nci kattan aşağı koltuk attılar