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    Arnavutköy'de 5'nci kattan aşağı koltuk attılar

    Satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine dairenin camından aşağıya atan hurdacının o anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 03.09.2020 - 11:11
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 11:11
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    Arnavutköy'de 5'nci kattan aşağı koltuk attılar

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ne gelen hurdacı, sokak üzerindeki bir binanın 5'nci katındaki daireden eski koltuk satın aldı.

    MERDİVEN YERİNE CAMI KULLANDI

    Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5'nci kattan aşağıya attı.

    Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun atılma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Arnavutköy'de 5'nci kattan aşağı koltuk attılar

    Arnavutköy de 5 nci kattan aşağı koltuk attılar #1

    Arnavutköy de 5 nci kattan aşağı koltuk attılar #2

    Arnavutköy de 5 nci kattan aşağı koltuk attılar #3

    Arnavutköy de 5 nci kattan aşağı koltuk attılar #4

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