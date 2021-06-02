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    Balıklıgöl'e giren kişi balıklarla birlikte yüzdü

    Şanlıurfa'da bir kişi, Balıklıgöl'e girerek balıklarla birlikte yüzmesi dikkat çekti.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 22:37
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 22:39
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    Balıklıgöl'e giren kişi balıklarla birlikte yüzdü

    Şanlıurfa’nın en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan dini ve tarihi mekanlarından Balıklıgöl’de  ilginç bir olay yaşandı.

    ELBİSELERİYLE BİRLİKTE BALIKLIGÖL'E GİRDİ

    İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, elbiseleriyle birlikte suya atlayarak balıklarla birlikte yüzdü. Vatandaşlar, sudan çıkmayan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı.

    İKNA EDİLEREK ÇIKARTILDI

    Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde sudan çıkmak istemeyen şahsın etrafa bağırdığı gözlendi. Neden suya girdiği öğrenilemeyen şahıs, ikna edilerek çıkartıldı.

    Balıklıgöl'e giren kişi balıklarla birlikte yüzdü VİDEO

    Balıklıgöl e giren kişi balıklarla birlikte yüzdü #1

    Balıklıgöl e giren kişi balıklarla birlikte yüzdü #2

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