Depremzedelere psikososyal destekler devam ediyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen illerde 1 milyon 936 bin 909 kişiye psikososyal destek hizmeti sağlandı.

DHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan 2 büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Depremin ardından evini ve yakınlarını kaybeden depremzedeler için ise psikososyal destek önem arz ediyor.

Psikososyal destek verilen kişi sayısı 2 milyona yaklaştı

Konuyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: