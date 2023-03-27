Depremzedelere psikososyal destekler devam ediyor

DHA
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan 2 büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.
Depremin ardından evini ve yakınlarını kaybeden depremzedeler için ise psikososyal destek önem arz ediyor.
Psikososyal destek verilen kişi sayısı 2 milyona yaklaştı
Konuyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Depremin ardından bugüne kadar; afet bölgesinde 4 bin 808 personel ile 1 milyon 319 bin 464, afet bölgesi dışında 5 bin 213 personel ile 616 bin 623, ALO 183 hattımızda 15 personel ile 822, Toplam 10 bin 36 personel ile 1 milyon 936 bin 909 psikososyal destek görüşmesi yapıldı.