Gaziantep’te CHP'lilerin sırtını döndüğü çocuklar, er meydanında sahne aldı

CHP İl Başkanı Vakkas Açar ve beraberindeki heyetin, 23 Nisan kutlamalarında mehteran takımı gösterisi sırasında çocuklara sırtını dönerek protesto etmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yaşanan olayın ardından gözler yeniden çocuk mehteran takımına çevrildi.

YAĞLI GÜREŞLERDE ANLAMLI BAŞLANGIÇ

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 4’üncü Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakaları, çocuk mehteran takımının gösterisiyle başladı. Er meydanında sahne alan miniklerin performansı, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

GÖSTERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Daha önce yaşanan tartışmalarla gündeme gelen mehteran takımı, bu kez sergilediği performansla alkış aldı. Programa katılan vatandaşlar, çocukların sahne performansını beğeniyle izlerken gösteri, etkinliğe damga vuran anlardan biri oldu.

"ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada çocukların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti:

23 Nisan'da bu güzel çocuklarımızın yapmış olduğu gösteride yaşanan olaylar bizi gerçekten çok üzdü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bir bayramda çocuklara dönük bu hareket gerçekten hiç yakışmadı. Kültürümüze, tarihimize ne kadar yabancı olduklarını gösterdiler. Halbuki biz tarihimize de, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve çocuklarımıza da sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir yaşam için ve daha güzel bir eğitim alması için onlara her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımıza, mehteran takımımıza asla sırtımızı dönmüyoruz, bilakis onları kucaklıyoruz. Bu er meydanında çocuklarımızın gelip bu gösterilerini yapması, mehteri çalması bizi ayrıca gururlandırdı, onurlandırdı. Biz her zaman çocuklarımızın yanındayız, her zaman onların yanında olacağız ve asla çocuklarımıza da sırtımızı dönmeyeceğiz, onları kucaklamaya devam edeceğiz.