YÖK üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.
- 24.12.2022 - 03:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Atamalar
Yayınlanan kararlara göre, YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Prof.Dr. Naci Gündoğan, Prof.Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof.Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof.Dr. Arif Bilgin atandı.