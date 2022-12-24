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    YÖK üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.
    • 24.12.2022 - 03:07
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    YÖK üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Atamalar

    Yayınlanan kararlara göre, YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Prof.Dr. Naci Gündoğan, Prof.Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof.Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof.Dr. Arif Bilgin atandı.

    YÖK üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de #1


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