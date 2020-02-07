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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve mühimmat gönderildi.

AA | 07.02.2020 - 12:32..
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen komando ve mühimmatı taşıyan askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 150 araç, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

ÖĞRENCİLERİN ASKER SEVGİSİ

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı bölgeye ulaştırılacağı öğrenildi. Sınır okullarında eğitim gören öğrenciler de askeri araçların geçişi sırasında Türk bayrağı açıp "En büyük asker bizim asker." dedi.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı ViDEO

HARÇLIK DAĞITTILAR

Askerler de öğrencilere çikolata dağıtıp harçlık verdi, bazı vatandaşlar askerlere çay ve ayran ikramında bulundu.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

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