İnanç ve doğa turizmi Darende'ye ziyaretçi ilgisi

'Somuncu Baba' olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Tohma Kanyonu'ndaki külliyeyi ziyaret edenler, manevi huzuru ve doğal güzellikleri aynı atmosferde buluyor.

MANEVİ HUZUR

Somuncu Baba Külliyesi'nde; "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz yer alıyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Sarp kayalıklara sahip Tohma Kanyonu, ortasından geçen Tohma Çayı ve ağaçların her mevsim oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif bir rota oluşturuyor.

Kanyonun ortasında bulunan ve yıl boyunca 22 derece olan Kudret Havuzu da farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.