2 yaş sendromu nedir

Kendisinin ayrı bir birey olduğunun farkına varan çocuğun, varlığını tüm çevresine ispatlamaya çalıştığı dönemdir.

Bu dönemdeki çocuklar, bebeklik döneminden çıkarak kendilerini bir birey olarak kabul ettirmeye çalışır.

18. ile 36. aylar arasında görülen bu sendrom, ebeveynler için oldukça yorucu bir dönemdir. Bu dönem yorucu olsa da tüm sağlıklı çocuklarda olması beklenen, psikolojik gelişimin bir parçası olarak kabul edilir.

'BEN MERKEZLİ' DÖNEM

Anneye bağımlı olarak geçirilen bebeklik döneminin ardından çocuk, kazandığı gelişim özellikleri ile hem fiziksel hem de duygusal olarak anneden uzaklaşmaya başlar.

Kendisini ayrı bir birey olarak görür ve ben merkezli bir döneme girer. Böylelikle varlığını çevresindeki herkese kanıtlama çabasına girer.

Bununla birlikte kendi kararlarının doğru olduğunu, ailesine ve çevresindeki diğer kişilere kendi fikirlerinin değerli olduğunu da kanıtlamaya çalışır.

BELİRTİLERİ NELERDİR

2 yaş dönemindeki çocuklar, genellikle kendilerini ağlayarak ifade eder.

"Hayır", "olmaz", "istemiyorum" gibi olumsuz kelimeleri sık kullanmaya başlar.

İstekleri yerine getirilmediğinde, kendilerini yere atma, kendisine ve çevresindekilere vurma, bağırma, nesneleri atma girme gibi davranışlar sergiler.