Evde kolay yazlık çanta yapımı

Evde bulabileceğiniz basit malzemelerle kendinize kullanışlı bir çanta hazırlamak ister misiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz yazlık çanta yapımı.

Evde kolayca bulabileceğiniz basit malzemelerle harika bir çanta yapmak ister misiniz? Bir dikiş makinesi ile kolayca şık bir çanta hazırlayabilirsiniz. Videoda çıkarılan kalıpların ölçüsü size yol gösterecek. Tabii bir de elimizde ne varsa bir araya getireceğimiz malzemeler.

Bizimle bu dikim işlemini paylaşan sevgili Stilist Modelist Derya Kapan’a teşekkür ederiz. Biz kendisiyle sade bir çanta yaptık. Siz dilerseniz daha şıkır şıkır, süslemeleri olan bir çanta da hazırlayabilirsiniz. Derya Hanım, bizlerle bütün detayları paylaşıyor. Aynı zamanda video içinde püf nokta ve öneriler de veriyor. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Gerekli yanıtları kendisinden alırız.