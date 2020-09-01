Meniere sendromu nedir

İç kulak sıvılarının mikrobiyotik oluşumlar ile aşırı miktarda artması veya aşırı miktarda azalması durumunda hastaya denge kaybı ve işitme güçlüğü yaşattıran hastalığa Mmniere sendromu denir.

İlk kez Fransız doktor Prosper Meniere tarafından 1861 yılında açıklanan sendrom, ismini de buradan almıştır.

Hastalık ekseriyetle önce bir kulağı etkiler ve vakaların yüzde 25 ile yüzde 50’sinde ikinci kulağa ilerlemez. Sendromun başlangıcında labirent denilen iç kulak bölümünde sıvı artışı görülürken; bu sıvı fazlası labirent zarında basınç yaparak zarı bozar.

Böylelikle denge ve işitme duyuları bozulabilir. Hastalığın nedeni henüz tam bilinmemektedir.

HASTALIK BELİRTİLERİ

Meniere sendromu, dönem dönem ataklarla ortaya çıkar.

Bu dönemler arasında herhangi bir belirti görülmez; hastalık dönemlerinin arası birkaç saat, birkaç ay ve genellikle birkaç yıl olabilir.

Hastalık belirtileri hafif ya da ciddi olabilir.

Genellikle değişen düzeylerde baş dönmesi, kulak çınlaması ve özellikle düşük frekanslarda işitme azalması görülebilir.

TUZ VE KAFEİNE DİKKAT

Hastalık dönemlerindeki şikayetler giderek ağırlaşır, ancak bu dönem bittikten sonra hemen geçer.

Günlük hayatı etkileyen hastalık uzun yolculuklara müsaade etmez.

Uzmanlar, tuz ve kafein tüketimine sınırlama getirildiğinde sendromda ciddi hafiflemeler ve ataklarda azaltma sağlanabileceğini belirtiyor.