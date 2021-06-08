Tripod nedir

Fotoğraf makinesi veya kamerayı sabitlemeye yarayan bir alet olan 'tripod' kelime olarak '3 ayak' anlamına gelir.

Fotoğraf tutkunları, daha iyi kareler yakalamak için tripod kullanmayı tercih ediyor.

Video çekimleri, az ışıklı ortamlar ya da gece çekimleri için tripod kullanılması gerekiyor.

Tripod kullanımı fotoğrafların kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.

TRİPOD NEDİR

Tripod, kelime olarak 'üç ayak' demektir.

Tripod ile cep telefonunu ya da fotoğraf makinesi sabitlenir.

TRİPOD NERELERDE KULLANILIR

Genellikle titreşimin istenmediği video çekimleri ile netliğin önemli olduğu manzara fotoğrafları, mimari fotoğraflar, az ışıklı ortamlar, gece çekimleri, uzun pozlama ve zaman-atlamalı (time-lapse) çekimlerde net görüntü alabilmek için veya makro çekerken focus stacking yapabilmek için tripod kullanılması gerekmektedir.