İran: Türkiye'ye petrol satışımız devam edecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrolünde muafiyete devam etmeyeceği kararının ardından Tahran'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyordu.

"PETROL İHRACATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand, "Kesin şudur ki petrol ihracatımıza devam edeceğiz, ABD tutumunu dikkate almayacağız petrol ihracatında komşularımızla başka yollar bulmaya çalışacağız" dedi.

INSTEX MEKANİZMASI

Büyükelçi Farazmand Türkiye ile nasıl bir çözüm bulunacağı sorusuna, "AB ile kurulan INSTEX mekanizması olabilir ya da bu durumdan kurtulmak için yerel paralarla ticaret olabilir" yanıtını verdi.

ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlarda Türkiye dahil 8 ülkeye verdiği muafiyeti uzatmayacağını duyurmuştu.

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