İran'ın Necef'teki başkonsolosluğu ateşe verildi

Irak'ta, hükümet karşıtı gösterilerin ardı arkası kesilmiyor. Bir türlü önüne geçilemeyen şiddet olaylarında bugüne kadar 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Son günlerde Necef kentinde gerilim daha da tavan yaptı.

3 KEZ İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ATEŞE VERİLDİ

Kamu hizmeti yetersizliği, yolsuzluk ve işsizliğin yanı sıra İran’ın ülkedeki egemenliğini protesto eden vatandaşlar, son 6 gün içerisinde 3 kez İran başkonsolosluğunu ateşe verdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bina önünde toplanan protestocular İran karşıtı slogan atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı.

İran’ın ülkelerindeki egemenliğini reddeden Iraklı protestocular, Kerbela kentindeki İran Konsolosluk binasını da ateşe vermişti.

20 BİN KİŞİ YARALANMIŞTI

2 ay süren protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması sonucu 400’den fazla protestocu hayatını kaybederken, yaklaşık 20 bin kişi de yaralandı.

Başbakan Adil Abdülmehdi, artan baskıların ardından 29 Ekim’de istifasını sunmuştu.

Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı- HABERİ

