Kuşburnu yağının cilde sağladığı faydalar

İyileştirici özellikleriyle eski zamanlardan beri kullanılan kuşburnu yağının cilde sağladığı yönlerini, bakım rutininize ekleyin diye sizler için araştırdık…

Kuşburnu yağı, eski zamanlardan beri iyileştirici özellikleriyle bilinir, ancak son zamanlarda daha fazla insan cilt üzerindeki faydalarını keşfetti. Kadınların kuşburnu yağına yönelmesinin nedeni, cilt için güçlü faydalarına rağmen tamamen doğal olmasıdır. Bu, cilt üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olduğu konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

Rosa canina gül çalısından elde edilen kuşburnu yağına genellikle kuşburnu tohumu yağı da denir. Bunun nedeni, gül yağından farklı olarak kuşburnu yağının aslında gül bitkisinin meyvelerinden ve tohumlarından elde edilmesidir. Cilde hücre döngüsünü iyileştirmekten yüze doğal bir ışıltı kazandırmaya kadar çeşitli şekillerde fayda sağladığı bilinen A, C ve E vitaminleri ile yüklüdür. Dahası kuşburnu yağı, cildinizin yumuşak ve esnek kalmasını sağlayan yağ asitleri açısından zengindir. İşte, kuşburnu yağının 4 temel cilt faydası;

NEMLENDİRME

Cildinizin nemli olduğundan emin olmamak, kaşıntıdan ince çizgilerin erken görünümüne kadar birçok cilt sorununa yol açabilir. Bu nedenle, cildinizi yumuşak ve esnek tutabilecek cilt bakımınıza bir şeyler eklemeniz gerekir. Kuşburnu yağı tam da bunun için hayatınızdaki yerini alabilir. Kuşburnu yağı, yağ asitleri açısından çok zengindir ve bu nedenle cildinize derinlemesine nem sağlayabilir. Düzenli olarak kullanırsanız cildinizin kurumasını ve pul pul dökülmesini önleyebilirsiniz.

ÖLÜ DERİYİ UZAKLAŞTIRMA

Peeling, parlak ve sağlıklı bir cildin anahtarıdır. Sadece ölü deri hücrelerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda yüzünüze doğal bir ışıltı katarken, çatlama riskini azaltmanıza yardımcı olur. Kuşburnu, cildi nazikçe eksfoliye edebilen ve size doğal bir ışıltı veren ve dermal sağlığınızı artıran C vitamini içerir. C vitamini serumları yerine bu yağı cilt bakımı rutininize ekleyebilirsiniz.

CİLDİ YATIŞTIRMA

Ciltteki iltihap aşırı rahatsızlığa ve ağrıya neden olabilir. Akne, güneş yanığı, rozasea, sedef hastalığı veya egzama nedeniyle kuşburnu tahriş olmuş cilde yatıştırıcı bir etki sağlayabilir. Doğa anadan gelen bu hediye, anti-inflamatuar etkisi olduğu bilinen polifenoller, antosiyanin ve E vitamini içerir. Böylesine etkileri olan doğal bir ürünü kullanmaktan çekinmeyin.

YAŞLANMAYI GECİKTİRME

Yüzünüzde ince çizgiler fark ettiyseniz, cilt bakım rutininize kuşburnu yağı eklemelisiniz. Her ikisinin de cilde zarar veren serbest radikallerin etkisiyle savaştığı bilinen A vitamini ve C vitamini içerir. Dahası, özellikle A vitamininin hücre yenilenmesini teşvik ettiği bilinir ve C vitamininin hücre yenilenmesine yardımcı olduğuna inanılır. Aslında yaşlanma geciktirici birçok ürün de bu iki vitaminden destek alır.