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Karar kesinleşti: Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu’nun kızı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında mahkeme tarafından Japon Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna ilişkin verilen karar kesinleşti.

İHA | 27.12.2018 - 21:03..
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Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ölümünden sonra Japon Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun babası olduğunu iddia ederek 3 Ocak 2018 tarihinde Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesi'ne babalık davası açmıştı. Mahkeme, alınan Adli Tıp Raporu’na göre Naim Süleymanoğlu’nun yüzde 99.99 ihtimalle Sekai Mori’nin biyolojik babası olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verdi.

MAHKEME GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Mahkemenin gerekçeli kararında Japonya’da yaşayan Sekai Mori’nin Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddiasıyla babalık davası açtığı belirtilerek, “Mahkememizce 4 Temmuz 2018 tarihinde Naim Süleymanoğlu’nun kemik ve doku örneklerinin alınabilmesi için mezarı başında fethi kabir işlemi yapılmış, alınan kemik, diş ve doku örnekleri DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu tarafından, kemik ve doku örnekleri çalışılan Naim Süleymanoğlu’nun yüzde 99.99 ihtimalle Zekai Mori’nin biyolojik babası olabileceği şeklinde rapor düzenlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gerekçeli kararda, Naim Süleymanoğlu’nun davacı Sekai Mori'nin yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği yönündeki raporun nazara alınarak davanın kabulüne, davacının babasının Naim Süleymanoğlu olduğunun tespitine, nüfustaki idari işlemlerin Nüfus Müdürlüğü'nce yerine getirilmesine hükmedildiği kaydedildi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Mahkemenin kararı taraflara ve avukatlarına tebliğ edildi. Taraflar mahkemenin kararına itiraz etmeyerek istinaf kanun yoluna başvurmadı. Mahkemenin kararı kesinleşti.

Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, "Esin ve Sezin Süleymanoğlu, rapor sebebiyle dosyayı istinaf etmek istemediler, ablalarını kabullendiler" dedi.

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