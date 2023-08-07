Anadolu uygarlığını bize sunan eşsiz bir çalışma: Önyargıların Ötesindeki Türkiye Bir Anadolu sevdalısı olarak, uzun süre üyesi olduğu sosyal yardım kuruluşunda, Türkiye’yi tanıtmak, Anadolu’yu ve tarihini anlatmak üzere birkaç proje hazırlayan Mehmet Tanberk, Önyargıların Ötesindeki Türkiye kitabının içeriğini böyle bir kültürden elde etti.

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Tarih boyunca önyargılı yaklaşımlar nedeniyle dünya bölündü. Irkların farklılığı önyargısı, milyonların soykırıma uğramasına sebep oldu. İnsanların refahı için harcanabilecek kaynaklar, silahlanma yolunda tüketildi.

Halbuki küresel ısınmadan virüs salgınına, nükleer savaş tehlikesinden küresel terörizme, açlıktan içme suyu kaynaklarının tükenmesine kadar pek çok sorun, önyargıları aşıp tüm insanlığın el ele vermesiyle çözülebilirdi. Ancak insanoğlu, önyargıları aşmak yerine derinleştirmeyi tercih etti.

Peki önyargıları aşma şansı var mı

İşte bu soruya yanıt arayan Mehmet Tanberk, önyargıların kırılacağı yer olarak Anadolu’yu işaret ediyor. Çünkü Anadolu, her insanın özünü ve değer verdiği şeyleri bulacağı bir coğrafya.

“Anadolu’nun bize anlattıklarına kulak vermeliyiz” diyen Mehmet Tanberk, ilkçağ uygarlıklarının beşiği olan ve üç semavi din için kutsal kabul edilen Anadolu’nun bugünkü sahibi olan Türkler hakkındaki önyargıları masaya yatırırken okuru, Anadolu’daki belli başlı kültürel miras noktalarına uğradığı bir yolculuğa da çıkarıyor.

Sayfa: 136

Kitaptan

21. yüzyılda gerçek kâbus, dinler veya ırklar arasındaki fark değildir. İnsanlık önündeki en büyük tehlike, gezegenimizi yok edecek silahlara en kuvvetli devletler kadar, en küçük çetelerin bile sahip olmasıdır.

İnsanlık için tek çıkış yolu vardır: Ya birbirimizi sevecek ve hep beraber mutlu yaşayacağız, ya bizden farklı olanları aşağılayacak ve tüm insanlık trajik bir şekilde yok olacaktır. O zaman bir kere daha düşünüp, birbirimizi anlamaya ve sevmeye çalışalım. Sevgisiz kalpler her türlü çevre kirliliği veya en sıcak küresel ısınmadan daha öldürücüdür.