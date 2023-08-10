Atatürk'ün özel berberi Berber Memo'nun anıları Atatürk'ün Berberi kitabında anlatılıyor Atatürk’ün en yakınındaki kişilerden biri olan Berber Mehmet Tanrıkut Mete, namı diğer Berber Memo’nun anılarıyla Ulu Önder’in son günlerine kadar uzanan 13 yılına yakından tanıklık edeceksiniz.

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En çalkantılı günlerde, suikast tehditleriyle burun buruna yaşanılan o yıllarda dile kolay tam 13 yıl (1925-1938) Atatürk’ün her gün tıraşıyla ve her türlü sıhhi bakımıyla ilgilenen biri olmak, en güvenilir insan olmayı gerektirir.

Berber Mehmet Tanrıkut Mete tam bir sır küpü....

Yurtiçi gezilerinde ya da yurtdışından gelen ülke liderlerinin protokollerinde bile Berber Mehmet hemen her fotoğrafta Atatürk’ün bir adım gerisinde yer aldı.

Hatta fotoğraflar dikkatle incelendiğinde “cansiperane” bir yakın koruma ve kimi iddialara göre dublörü olduğu anlaşılabilir.

Defalarca suikast girişimine maruz kalan Atatürk, “Elinde usturalı bir adama ne kadar ya da nasıl güvenebilirim?” sorusunu acaba kendisine kaç kez sormuştur bilinmez ama bazen giydiği kıyafetin aynını giymesine dahi izin verdiği, soyadını bile kendi koyduğu Mehmet Tanrıkut Mete’ye çok güvenmiş olsa gerek.

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Bir berberin anıları

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