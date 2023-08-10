Gregg Krech'ın içebakış sanatını anlattığı zihin açıcı kitabı: Naikan Japon psikolojisi alanında uzman bir isim olan yazar ve şair Gregg Krech, Naikan kitabında Naikan düşünce sitemlerini bütün boyutlarıyla yeni çalışmasında anlatıyor.

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İnzivaya çekilerek kendini inceleme yöntemine dayanan Naikan hayatınızı değiştirebilir.

Bu kitap size, insanın içebakışıyla ilgili olan Naikan düşünce sisteminin uygulamasını ve onunla özdeşleştirilen temel fikirleri ve kavramları açıklayarak Naikan yardımıyla bu zihniyeti hayatınıza dahil etmenin çeşitli yollarını gösteriyor.

Naikan Japonlara özgü gibi görünebilir ama gerçekliğe ve insanlığın temel doğasına sıkı sıkıya bağlıdır. Yüzeysel gibi görünebilir ancak benliklerimizin katmanlarını sökebilir ve daha önceden gizli olan gerçeklikleri açığa çıkarabilir.

“Ömrün boyunca edeceğin tek dua ‘Teşekkür ederim’ olsa yeter.”

Meister Eckhart

Kendini akıl gözüyle görmek

Naikan, içebakış anlamına gelen Japonca bir kelimedir. “Kendini akıl gözüyle görmek” eşsiz hazineleri keşfetmemizi ve yaşamda hepimize lazım olan o en güçlü sanatı, minnet duymayı bize öğretir.

Doğu’nun ruhani ve psikolojik geleneklerinden yararlanan Naikan, kişisel farkındalık, minnet, empati ve hayatımızda ilerlemek için etkili bir kendi üzerine düşünme yöntemidir.

Zihinsel sorunları çözmek

İlk olarak Budist geleneğinde manevi bir uygulama olarak başlayan Naikan, şimdi ise psikologlar tarafından ilişkiler, bağımlılıklar ve diğer zihinsel sorunları çözmede etkili bir araç olarak kabul ediliyor.

Sayfa: 216

Düşündürücü bir yolculuk

Japon psikolojisinin önde gelen uzmanlarından Gregg Krech, bir felsefeden çok daha fazlası olan Naikan’la bizleri nasıl yaşadığımıza ve buradan nereye gideceğimize dair derin ve dönüştürücü bir yolculuğa davet ediyor.

Yazar hakkında...

Gregg Krech yazar, şair ve Kuzey Amerika’da Japon Psikolojisi konusunda önde gelen uzmanlardan biridir. Çalışmaları The Sun dergisi, Tricycle, Self, Utne Reader, Counseling Today, Cosmopolitan ve Experience Life'da yer aldı. Kitapları arasında Naikan: Minnet, Lütuf ve Japonların İçebakış Sanatı, Akıl Sağlığına Doğal Bir Yaklaşım, Harekete Geçme Sanatı ve Ay’ı Gösteren Parmak yer alıyor.