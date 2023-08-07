Kararsız kitapseverler için dört kitap, dört okuma Kararsız okurlar için öneri sunmaya devam ediyoruz. Bunun için yeni çıkan dört yeni kitaptan oluşan okuma listemize göz atmayı unutmayın.

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Ne okuyacağına karar veremeyen kitapseverlerin var olduğunu biliyoruz. Bunun için siz okurlara yardımcı olabilmek için dört kitaptan oluşan bir okuma önerisi hazırladık. İthaki, Nova ve Yabancı Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan kitapları tanıyalım....

Yalnız Değilsin

Nefes kesen ters köşeleriyle zekice kurgulanmış bir roman...

Meraklısına Mısır Mitolojisi

Meraklısına Mısır Mitolojisi, tarihteki en uzun ömürlü medeniyetlerden birinin temel değerlerini ifade eden, çağdaş kültürleri etkileyerek Batı kültür mirasının bir parçası haline gelen mısır mitlerinin büyüleyici ve karmaşık dünyasını ele alıyor.

Suçsuzlar

İlk romanı kırk beş yaşındayken yayımlanan Hermann Broch, Nazilerin Avusturya’yı ilhakının ardından sosyalist bir dergi bulundurduğu şüphesiyle kısa süreliğine hapis yattı ancak aralarında James Joyce’un da olduğu dostları sayesinde önce İngiltere, sonra Amerika’ya göç etti. Yazarın 1950’de yayınlanan Suçsuzlar'ı ise on bir hikâyeden mürekkep bir roman.

Büyülenme

Büyülenme yirminci yüzyılın en önemli romanlarından biridir, hatta belki de Thomas Mann’ın Doktor Faustus’undan daha başarılı olduğu söylenebilir. Her iki eser de Hitlerizmin psikolojik köklerini açığa çıkarmaktadır.