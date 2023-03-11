İspanyol basını Fenerbahçe taraftarına saldıran polisleri eleştirdi Sevilla'nın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maç esnasında sarı-lacivertli taraftarlarına İspanya polisinin orantısız güç kullanması ülke basınında geniş yankı buldu.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla maçı sırasında Fenerbahçe taraftarlarına İspanya polisinin orantısız güç kullanması ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

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İspanyol basını da tepki gösterdi

Estadio Deportivo'daki haberde "Korkulukların üzerinde duran ve arkadaşlarına sakin olmalarını söyleyen taraftarlardan biri, ön tarafta bulunan polis tarafından saldırıya uğradı." denildi.

AS'ın haberinde "Ulusal Polis, Sevilla'da bir taraftarı bu şekilde copladı." diyerek video yayınladı.

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"Hiçbir neden yoktu"

Portekiz'in Mais Futebol sitesinde ise yaşananlar için "İspanyol polisi Fenerbahçe taraftarına coplarla saldırdı, taraftar kanlar içinde kaldı. Olay öfke yarattı, çünkü müdahale görünürde hiçbir neden olmadan gerçekleşti." diye yazıldı.

Sevilla'nın bir önceki turda PSV'yi konuk ettiği maçta da İspanyol polisi tarafından Hollandalı taraftara uygulanan orantısız güç nedeniyle Hollanda kulübü UEFA'ya şikayetçi olmuştu.