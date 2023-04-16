Ferhat Arıcan, Avrupa ikincisi oldu 10. Avrupa Artistik Şampiyonası'nda erkeklerde paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, gümüş madalya kazandı.

AA

Antalya'da 39 ülkeden 319 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonun son gününde erkeklerde paralel bar, atlama masası, barfiks aleti ile kadınlarda denge ve yer hareketleri finalleri gerçekleştirildi.

Ferhat Arıcan, gümüş madalya kazandı

Erkeklerde paralel bar aleti finalinde milli sporcu Ferhat Arıcan, 14.933 puanla gümüş madalya kazandı.

Atlama masası aletinde ise şampiyonada iki kez altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli cimnastikçi Adem Asil, dördüncü sırada yer aldı.