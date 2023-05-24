Kürek Milli Takımımızın hedefi Avrupa'da madalya Türkiye Kürek Milli Takımı, 25-28 Mayıs tarihlerinde Slovenya’nın Bled Kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda madalya için mücadele edecek.

Avrupa’da başarı parolasıyla yola çıkan Kürek Milli Takımı, 2 ekip ve 3 sporcu ile katılacağı Büyükler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.

2022 Avrupa Şampiyonası’nda Hafif Kilo İki Tek kategorisinde Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez ikilisi ile bir gümüş madalya kazanan Milliler, bu yıl madalya sayısını artırmak için suya inecek.

Üç sporcumuz ülkemizi temsil edecek

Slovenya’da düzenlenecek şampiyona için Ay Yıldızlı ekipte 2022 yılı U23 Avrupa Şampiyonu ve U23 Dünya İkincisi Elis Özbay, Hafif Kilo Tek Çifte kategorisinde ülkemizi temsil edecek.

2022 U23 Avrupa üçüncüsü Enes Gök ve Şefik Çakmak ikilisi ise ülkemiz adına Hafif Kilo İki Çifte kategorisinde yarışacak.