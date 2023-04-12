Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda, Türkiye Erkek Milli Takımı 248.242 puanla Avrupa ikincisi oldu.

İHA

Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı, 11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda ilk gün geride kaldı.

Türkiye Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Milli Takımını erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut; kadınlarda ise Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür temsil etti.

Bugün öğle saatlerinde açılış töreniyle başlayan organizasyon gün boyu sürdü. 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı şampiyonada birinci İtalya, ikinci Türkiye ve üçüncü İngiltere oldu.

16 Nisan'da sona erecek olan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, yarın kadınlarda elemelerle devam edecek.