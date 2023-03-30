Josef de Souza resmen Beijing Guoan'da Beijing Guoan, Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Transferin maddi detayları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'a transfer oldu.

Çin temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile sözleşme imzalandığı resmen duyuruldu ve "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.

Alacaklarından vazgeçti

Beşiktaş'tan Beijing Guoan'a bedelsiz olarak Transfer olan Josef De Souza, siyah-beyazlı kulüpteki alacaklarından feragat etti.

Öte yandan deneyimli oyuncunun sezonun geri kalan bölümündeki maaşını Çin ekibi ödeyecek.

Beşiktaş kariyeri

Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı.

Siyah-beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.