Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin geleceğiyle ilgili babası açıklama yaptı. Baba Szalai, "Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışana devam eden Fenerbahçe’nin 2020-2021 transfer döneminin devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor.

Attila Szalai’nin babası da oğlunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Oğlum bir gol attığında, ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum"

Macaristan'da yayın Sportsradio'nun 'Hazafutas' isimli programına konuşan baba Szalai, şunları söyledi:

"Oğlum bir gol attığında, bu galibiyet golü de olursa, ya donup kalıyorum ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum. O anki ruh halime göre değişiyor. Keşke her anne baba benim gibi bir mutluluk yaşasa."

"Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış"

Baba Szalai, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor ama size tüm gerçeği söyleyemem. Attila, şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Örnek olarak; Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil."

"Ne oğlum ne ben hiçbir zaman parayla ilgilenmedik"

Oğlunun geleceği hakkında Szalai şu açıklamayı yaptı:

"Ne oğlum ne ben hiçbir zaman parayla ilgilenmedik. Bir transfer söz konusuysa, içinizde bir mutluluk mu yoksa ilgisizlik mi hissettiğinizi düşünmeniz gerekir."

"Attila birçok takımda oynayabilir"

Macar futbolcunun babası sözlerini şöyle tamamladı: