Dursun Özbek, Kemerburgaz'a taşınma tarihini açıkladı Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak haber başkan Dursun Özbek'ten geldi. Özbek Galatasaray Aylık Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınma tarihini açıklayan Özbek ayrıca NEF Stadı yanında bulunan 62 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

"Mecidiyeköy'deki Leo Residences projesi, Galatasaray'ın motor projesi. Bu proje, Galatasaray'ın yolunu açacak projelerin anası."

"Hedefimiz Bankalar Birliği'nden çıkmak"

"Florya projesinin yapılması ile mali bağımsızlığımızı sağlamış olacağız. Projenin satışından sonra ortaya çıkan sayı, Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu ödedikten sonra önündeki 25-30 senesini dizayn edecek bir para. Hedefimiz, Bankalar Birliği'nden en uygun zamanda, kulübümüze en faydalı olacağı zamanda çıkmak."

"Riva'dan 2 milyar lira bekliyoruz"

“Riva projemiz var, her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Riva'da 135-140 tane bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 Milyar TL üzerinde bir gelirimiz olacak.”

"49 yıllığına kiraladık"