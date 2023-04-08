Edin Visca, bu sezon 3. kez sakatlandı Trabzonsporlu Edin Visca, Kasımpaşa karşısında sakatlandı ve yerini Marek Hamsik'e bıraktı. Tecrübeli futbolcu, böylece bu sezon 3. kez sakatlandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta 2-0 mağlup oldu. Bu mücadelede ise Edin Visca, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Bacağını tutarak kendini yere bıraktı Karşılaşmanın ikinci yarısında Doğucan Haspolat'ın yerine oyuna giren Edin Visca, 66. dakikada bacağını tutarak orta alanda kendisini yere bıraktı. Sakatlık geçiren Visca böylelikle 21 dakika sahada kalabildi. Visca'nın yerine ise oyuna Slovak futbolcu Marek Hamsik girdi. Bu sezon 3. kez sakatlandı Boşnak futbolcu, daha önce de Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ikinci kez de Aralık ayında oynanan Karagümrük maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu mücadelede de sakatlanan Visca 3. kez aynı talihsizliği yaşamış oldu.