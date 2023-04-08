Edin Visca, bu sezon 3. kez sakatlandı

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta 2-0 mağlup oldu.

Bu mücadelede ise Edin Visca, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Bacağını tutarak kendini yere bıraktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Doğucan Haspolat'ın yerine oyuna giren Edin Visca, 66. dakikada bacağını tutarak orta alanda kendisini yere bıraktı.

geçiren Visca böylelikle 21 dakika sahada kalabildi. Visca'nın yerine ise oyuna Slovak futbolcu Marek Hamsik girdi.

Edin Visca, bu sezon 3. kez sakatlandı

Bu sezon 3. kez sakatlandı

Boşnak futbolcu, daha önce de Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ikinci kez de Aralık ayında oynanan Karagümrük maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu mücadelede de sakatlanan Visca 3. kez aynı talihsizliği yaşamış oldu.

Edin Visca, bu sezon 3. kez sakatlandı