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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında 'Ali Koç' istifa tezahüratları

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında 'Ali Koç' istifa tezahüratları Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nun yapıldığı Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelen bir grup sarı-lacivertli taraftar Ali Koç'u istifaya davet etti. Başkan Koç aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarın öfkeli olduğu görüldü.