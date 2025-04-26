Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.
Toplantı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başladı.
ESH Spor'un da takip ettiği Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesi bir grup Fenerbahçe taraftarı Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.
DİVAN KURULU'NUN YAPILDIĞI YERE GELDİLER
Sarı-lacivertli taraftarlar hazırladıkları pankartlarla Ali Koç'a tepki gösterdi.
Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, 'Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 7 sene oldu istifa et ulan' diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.
ALİ KOÇ İSTİFA DİYE BAĞIRDILAR
Daha sonra ise 'Ali Koç istifa' sloganları beraberinde geldi.
İşte ESH Spor'un kamerasına yansıyan Fenerbahçeli taraftarların protestosu...
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