Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan VAR isyanı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk oldukları Sivasspor ile golsüz berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Joshua King'in pozisyonunun penaltı olduğunu belirterek VAR'ı eleştirdi.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Finale çıkacak ekibi belirleyecek olan rövanş mücadelesi 24 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanacak.

Jorge Jesus'tan VAR tepkisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonunda yaptığı açıklama ile VAR'a isyan etti.

Portekizli çalıştırıcı, "VAR nasıl bizim penaltımızı vermez? Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez? Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi" dedi.

Görüntüler A SPOR'dan alınmıştır.

"Şampiyonluk şansımızın olduğunu düşünüyoruz"

Süper Lig lideri Galatasaray ile arasındaki puan farkının 3'e inmesine de değinen Jorge Jesus, "Biz Galatasaray'dan önce de sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz. Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi? Kazanabiliriz de kazanamayabiliriz de ama şu an bu ihtimal var" ifadelerini kullandı.