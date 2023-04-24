Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında gol itirazı! Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında Attila Szalai ile golü buldu. Ancak atılan bu gol öncesinde yaşanan pozisyonda faul tespit edildi ve ağlara giden top geçersiz sayıldı.

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış mücadelesinde şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe ile alt sıralarda yer alan İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın henüz ilk dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Bu mücadelede Attila Szalai'nin attığı gol iptal edildi.

Szalai attı, gol geçersiz sayıldı

Mücadelenin 5. dakikasında Arda Güler'in ortasında İstanbulspor kalecisi Alp Arda'nın yumrukladığı topu Attila Szalai, kafayla ağlara gönderdi.

Ancak karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, Szalai'nin kafa vuruşundan önce Joao Pedro'nun Alp Arda'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

Kısa bir süre VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam'ın kararı geçerli sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)