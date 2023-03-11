Jorge Jesus: Mayısta sözleşmemin bittiğini bütün dünya biliyor Fenerbahçe ile olan sözleşmesi mayıs ayında bitecek olan Jorge Jesus, gündem yaratan sözlerinin ardından bir kez daha konuştu. Portekizli hoca sezon sonunda ayrılacağını işaret etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon sonunda Brezilya'ya gideceği dünya basınında oldukça sık konuşulan konular arasında.

"Mayısı bekleyin" demişti

Portekizli teknik adamın, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için başvuru yaptığı da kaydedilirken, Jesus önceki gün şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum."

Portekizli teknik adam bu sözlerin üzerine sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilirken, özellikle Brezilya Milli Takımı'ndaki görevin boşa çıkmasının ardından kadro tercihlerinde formsuz olması da kafaları karıştırıyor.

"Bütün dünya biliyor"

Jorge Jesus son yaptığı açıklamada Brezilya basınına söylediği sözleri yalanlamayarak mayıs ayında gideceğinin işaretini bir kez daha verdi.