Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme: Tarihimizde gizleyecek kimse yok Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a çok tartışılacak bir göndermede bulundu. Yandaş, "Tarihimizde gizlemeden, utanmadan şerefli, onur duyacağımız büyüklerimiz var." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından kulübün resmi YouTube kanalından paylaşılan videoda oyuncuların dönüş yolundaki açıklamalarına yer verildi.

Videoda konuşan Mert Hakan Yandaş, çok tartışılacak bir açıklama yaptı.

Galatasaray'a laf sokan Yandaş,

"Zaferin Rengi filmini izledik, gerçekten çok beğendik. En azından tarihimizde gizlemeden, utanmadan şerefli, onur duyacağımız büyüklerimiz var."

ifadelerini kullandı.

Batshuayi ise,

"Taraftarımız ile aramızda şöyle bir fark var. Biz her maçı kazanamayabiliriz ama onlar tribünde her maçın galibi. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler için çok önemlisiniz. Bizi her maçta destekleyeceğinizden eminiz."

açıklamasında bulundu.

Alexander Djiku,

"Kazandığımız için çok mutluyum. Güzel bir maç çıkardık ve fazlasıyla canlıydık maç içinde. 3-0 kazanmak rövanş için çok güzel bir netice. Rövanş maçında da aynı şekilde oynamamız gerekiyor tur için. Taraftarlarımız tribünde maçın başından sonuna kadar bize destek oldular. Onlara hediye edebileceğimiz tek şey galibiyetti."

ifadelerini kullandı.