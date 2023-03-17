Szalai: Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Sevilla'yı 1-0 yense de turu geçmesine yetmedi.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Sevilla karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
"Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum"
Szalai şöyle konuştu:
"Rakibimiz ilk maçta 2 gol attı, biz bugün bir gol attık. Açıkçası elenmemizin sebebi bu. Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Takımımla gurur duyuyorum İyi bir performans ortaya koyduk ama yeterli olmadı. Onlar 2 gol avantajla geldi, bizlerin de daha fazla gol atması gerekiyordu. Maçı domine ettik. İyi bir 100 dakika çıkardık. Maçı da kazandık ama maalesef aldığımız netice yeterli olmadı."
"Hayal kırıklığı yaşıyoruz"
Macar savunma oyuncusu, Sevilla'nın zaman geçirmesinde etkilenip etkilenmedikleri şeklinde gelen soruya ise şöyle cevap verdi.
"Açıkçası etkilediğini söylemem. Rakip buraya avantajlı geldi ve tabii ki zamana oynadılar. Zekice hareket ettiler. Biz bundan etkilenmedik. Performansımızı ortaya koymaya çalıştık. Ama hayal kırıklığı yaşıyoruz. Pazar günü önemli maç oynayacağız. İyi bir şekilde dinlenerek güzel bir şekilde dönmeyi istiyoruz."