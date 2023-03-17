Szalai: Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Sevilla'yı 1-0 yense de turu geçmesine yetmedi.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Sevilla karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Szalai şöyle konuştu:

"Rakibimiz ilk maçta 2 gol attı, biz bugün bir gol attık. Açıkçası elenmemizin sebebi bu. Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Takımımla gurur duyuyorum İyi bir performans ortaya koyduk ama yeterli olmadı. Onlar 2 gol avantajla geldi, bizlerin de daha fazla gol atması gerekiyordu. Maçı domine ettik. İyi bir 100 dakika çıkardık. Maçı da kazandık ama maalesef aldığımız netice yeterli olmadı."