TFF'den yeni açıklama: Seçim 18 Temmuz'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu, bazı kulüplerin erken seçim talebine rağmen genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda seçim tarihini resmen duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 programı nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağı belirtilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine başta Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig ekibi, çağrıda bulunarak seçimin Haziran ayında yapılması adına çalışmalara başlamış ve imza toplamıştı.

TFF, geçerli imza sayısının 94 olduğunu ifade etti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan internet sitesi üzerinden seçimlere ve kulüplerin topladığı imzalara ilişkin bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, geçerli imza sayısının 94 olduğu ifade edilerek, şöyle denilmişti:

Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve dezenformasyona engel olmak için, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doğru bilgilendirilme yapılmaya devam edileceğinden Türk Futbol Kamuoyunun şüphesi olmasın.

Son olarak TFF yeni bir açıklama yaparak bazı kulüplerin erken seçim talebine rağmen genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması

Görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları ile belirlenmiş, FIFA ve UEFA'ya bağlı uluslararası bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk futbolunun amir kurumu konumunu sürdürmeye devam edecektir.



Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir.

Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz.



Uzunca bir süredir bazı kulüp yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini millî menfaatlerin önünde tutarak aceleye getirmek istedikleri seçimli kongre ve imza süreci kulüplerimizin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumlarıyla amacına ulaşamamıştır. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte Türk futbolunun ortak menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak son derece sorumlu davranan Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğuna tekrar teşekkür ederiz.