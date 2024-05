TFF'den yeni açıklama: Seçim 18 Temmuz'da yapılacak

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda seçim tarihini resmen duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 programı nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağı belirtilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine başta Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig ekibi, çağrıda bulunarak seçimin Haziran ayında yapılması adına çalışmalara başlamış ve imza toplamıştı.

TFF, geçerli imza sayısının 94 olduğunu ifade etti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan internet sitesi üzerinden seçimlere ve kulüplerin topladığı imzalara ilişkin bir açıklama gelmişti.

Açıklamada, geçerli imza sayısının 94 olduğu ifade edilerek, şöyle denilmişti:

Son olarak TFF yeni bir açıklama yaparak bazı kulüplerin erken seçim talebine rağmen genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması

Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz.



Uzunca bir süredir bazı kulüp yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini millî menfaatlerin önünde tutarak aceleye getirmek istedikleri seçimli kongre ve imza süreci kulüplerimizin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumlarıyla amacına ulaşamamıştır. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte Türk futbolunun ortak menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak son derece sorumlu davranan Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğuna tekrar teşekkür ederiz.