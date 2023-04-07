42'incisi düzenlenen İstanbul Film Festivali başladı Bu yıl 42. kez düzenlenen "İstanbul Film Festivali", Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

AA 42. İstanbul Film Festivali'nde 12 gün boyunca 14 bölümde 84 ülkeden 160 yönetmenin 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmi gösterilecek. Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler 18 Nisan'a kadar festival takipçileriyle bir araya gelecek. Sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un üstlendiği 42. İstanbul Film Festivali açılış töreninde festivalin Sinema Onur Ödülleri'nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi. Törenin ardından Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması dram kategorisinde Büyük Jüri Ödülü"nü kazanan Charlotte Regan'ın yönettiği Hırçın filmi gösterildi. 18 Nisan'da sona erecek İstanbul Film Festivali, 18 Nisan günü sona erecek.