'Ah o eski milli bayramlar' sergi oldu Dilimizdeki bir söz aslında "Ah o eski milli bayramlar." Bu söz şimdi bir serginin adı oldu. O sergi de Pembe Köşk'te ziyarete açıldı.

AA

"Ah O Eski Milli Bayramlar" sergisi İnönü Vakfınca her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşuna ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ailesinin hayatına tanıklık eden "İsmet İnönü Evi" olarak geçen ve Ankara'da bulunan Pembe Köşk'te "Ah O Eski Milli Bayramlar" konulu fotoğraf, belge ve obje sergisi ziyarete açıldı.

Sergi 28 Mayıs'a kadar her gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Sergide iki bayram var

Sergi kapsamında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konulu fotoğraf, belge ve obje yer alıyor.

"Ankara'da yapılan törenleri hatırlattık"

İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aynı tarihlere rastladığını anımsatarak bu yıl çok büyük acıların yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

Hepsini yüreğimizde hissederek bu bayramları, eski bayramları hatırlatmakta, beraberce sizlerle hatırlamakta fayda görüyoruz. Onun için böyle bir sergi açtık. Burada hem 23 Nisan'la ilgili hem 19 Mayıs'la ilgili Atatürk döneminden kalan yani ilk bayramlarımızdan itibaren burada yapılan, Ankara'da yapılan törenler, resimler, yaşananlar, onların hepsini, elimizde olanlarla, sizlere yaşatmaya çalışıyoruz.

"Pembe Köşk, Cumhuriyetin her safhasına şahitlik etti"

Cumhuriyet'in her safhasına Pembe Köşk'ün şahitlik ettiğini dile getiren Toker, burası ile aralarında kurdukları bağı şöyle dile getirdi: