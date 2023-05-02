Çorumlu heykeltıraş New York'taki sergide Türkiye'yi temsil edecek Çorumlu heykeltıraş Bekir Eroloğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) desteğiyle New York'ta düzenlenecek sanat etkinliğinde Türkiye'yi temsil edecek.

AA

Boğazkale ilçesinde çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Eroloğlu, eğitimini ilkokuldan sonra sürdüremedi.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale'de doğal taşlardan hediyelik eşya yapan büyüklerini izleyerek 6 yaşında ilk taş oyma heykelini yapan Eroloğlu, zamanla kendisini geliştirerek yüzlerce heykele imza attı.

Eroloğlu, yaptığı "Kibele heykeli" ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2001'de düzenlenen "Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması"nda ikincilik elde ettikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde özel eğitim aldı.

Türkiye'yi temsil edecek

Sanat çalışmalarını İstanbul ve İzmir'deki galerilerinde sürdüren Eroloğlu, merkezi Yunanistan'da bulunan Zervas Art Sanat Galerisi tarafından 25-31 Mayıs tarihlerinde ABD'nin New York kentinde düzenlenecek "New York Art Symposium"da UNESCO'nun davetlisi olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Zamanla kendi eserlerini ortaya çıkardığını, İstanbul ve Ankara ile Almanya'da kişisel sergiler açtığını dile getiren Eroloğlu,

"Farklı ülkelerde heykellerim var"