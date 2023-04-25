Dünya Dans Günü ünlü besteci Ludwig Minkus'un gecesi ile başlıyor İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Dünya Dans Gününü Minkus Gecesi'yle Süreyya Opera Sahnesi'nde kutlayacak.

ensonhaber.com

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), modern balenin yaratıcısı Jean Georges Noverre'nin doğum günü anısına her sene 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü'nde, Kadıköylü sanatseverleri Süreyya Operası'nda bale ile buluşturacak.

Düzenlenen Minkus Gecesi'nde klasik bale repertuvarında önemli yere sahip, Ludwig Minkus'un müzikleri ile hareket bulan bale eserlerinin en zor ve güzel bölümlerinden oluşan bir seçki sahnelenecek.

İDOB sanatçıları etkinlikte Paquita'dan "Pas de Deux", La Bayadere'den "Grand Vals", 'Gamzatti -Solar "Pas de Deux", "Saray Dansı", "Altın İdol'ün Dansı", "Hint Dansı (Indus)", "Pas d'Action", "Gölgelerin Krallığı" ve Don Kişot 'tan "Grand Pas de Deux" bölümlerini sunacak.

Ludwig Minkus kimdir

Avusturyalı bale müziği bestecisi, keman virtüözü ve öğretmeni Ludwig Minkus, 1826'da dünyaya geldi. Rusya'daki St. Petersburg İmparatorluk Tiyatroları'nda resmi bale müziği bestecisi olarak görev yaparken yazdığı müziklerle tanınan sanatçı, kariyeri boyunca, ünlü bale ustaları Arthur Saint- Leon ve Marius Petipa tarafından sahnelenen orijinal eserler ve çok sayıda yeniden düzenleme için besteler yaptı. "La Source" (1866), "Don Kişot" (1869) ve "La Bayadere" (1877) gibi klasikleşmiş eserlere imza atan Minkus, 1917'de yaşamını yitirdi.